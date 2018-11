Soirée cinéma au profit deux organismes locaux

Dans le cadre du cours Organisation d’événements, les finissantes de la Technique Gestion, communications administratives et médias sociaux du Cégep de Sorel-Tracy, organisent une soirée-bénéfice sous le nom de Ciné d’or, au profit de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et de l’organisme Le Vaisseau d’Or. Lors de cette soirée cinéma qui aura lieu le 28 novembre prochain à 18 h 30 à l’auditorium du Cégep de Sorel-Tracy, Ciné d’or présentera le film De père en flic 2.

« Le choix des organismes s’est fait à l’unanimité. Les étudiantes ont choisi de donner à un organisme lié à la maladie mentale puisque « La maladie mentale touche beaucoup de personnes, de près ou de loin. C’est pourquoi l’organisme Vaisseau d’Or, venant en aide à la famille entourant la personne, nous est apparu comme un bon choix, un choix d’actualité », souligne Kathy Robitaille, coorganisatrice de l’événement.

« Je suis fière de constater chaque année, les retombées extrêmement bénéfiques du cours Organisation d'événements offert au programme Gestion, communications administratives et médias sociaux. Il représente une excellente façon de mettre en pratique les apprentissages reliés à la formation en permettant aux finissantes de réaliser à quel point elles seront polyvalentes sur le marché de l'emploi. Qui plus est, le volet « soirée-bénéfice » apporte une dimension sociale fort intéressante à deux organismes, dont notre Fondation en l'aidant à poursuivre sa mission première », souligne Fabienne Desroches, directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy.

Sur place, les finissantes, Karine Beaudry Labbé, Émilie Gilbert, Kathy Robitaille, Vanessa Roy-Arseneault et Jenny Therrien vous promettent un kiosque de nourriture, un tirage de participation, des vidéos promotionnelles des organismes présents et le visionnement du film pour seulement 12 $. Le pop-corn est gratuit à l’achat d’un billet et l’entrée pour les enfants est vendue à moitié prix. Les représentants de chaque organisme seront également présents lors de la soirée. Vous pouvez vous procurer des billets sur leur page Facebook ou en personne lors de l’événement.