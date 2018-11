Le Carrefour naissance-famille lance sa programmation hiver-printemps 2019

Il est maintenant possible de s’inscrire aux différents ateliers que propose l’organisme le Carrefour naissance-famille pour la saison hiver-printemps 2019.

Implanté dans la région depuis 1984, l’organisme famille par excellence de la MRC Pierre-De Saurel ne cesse de se renouveler année après année afin de répondre adéquatement aux besoins de la population. « Répondre aux besoins des familles en offrant un service de qualité, c’est le mot d’ordre de toute l’équipe du Carrefour naissance-famille », explique Julie Naud, directrice générale du Carrefour naissance-famille. « Depuis maintenant 34 ans que nous avons à cœur le bien-être de nos petits amis ainsi que celui de leurs parents. Nous souhaitons que les familles créent un lien d’appartenance et qu’ils soient fiers de fréquenter le Carrefour naissance-famille. Nous espérons que la programmation hiver-printemps 2019 sera satisfaire nos familles! », précise Mme Naud.

Parmi la programmation hiver et printemps 2019, on y retrouve les ateliers de développement 0-6 mois, 6-12 mois (COMPLET), 12-24 mois, 2 ans et 3 ans. Ce sont 8 rencontres, à raison de 2 heures par semaine en compagnie des parents ou d’un proche significatif pour l’enfant. Les intervenants sur place amènent les enfants à travailler sur leur développement global, par le biais de plusieurs thématiques dirigées et adaptées.

Ateliers 0-6 mois (2 groupes)

Groupe 1 : les mercredis, de 13h30 à 15h30, à partir du 16 janvier Groupe 2 : les mercredis, de 13h30 à 15h30, à partir du 13 mars Ateliers 6-12 mois (COMPLET)

Ateliers 12-24 mois Les mercredis, de 9h à 11h, à partir du 16 janvier Ateliers 2 ans Les mercredis, de 9h à 11h, à partir du 13 mars Ateliers 3 ans Les jeudis, de 9h à 11h, à partir du 14 mars

Massage bébé—5 rencontres (3 groupes)

Les lundis, de 13h30 à 14h45, à partir du 28 janvier Les lundis, de 13h30 à 14h45, à partir du 11 mars Les lundis, de 13h30 à 14h45, à partir du 29 avril

Des ateliers pour les parents seulement font également partie de la programmation. Les rencontres « Parler pour que les enfants écoutent » visent à améliorer la communication entre les parents et leurs enfants. Ce programme fournit des habiletés de base que pourront ensuite appliquer les parents ou toute autre personne qui travaille avec des enfants.

Les ateliers « Frère et sœur sans rivalité ni jalousie » porte quant à eux sur les thématiques suivants : sentiments pénibles et les différents rôles entre frère et sœur, les disputes et la résolution de problèmes.

Pour connaitre la programmation complète, visitez leur site Web au www.carrefournaissancefamille.com et leur page Facebook! Inscrivez-vous en personne ou en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359. Places limitées!