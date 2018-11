Investir dans sa résidence principale : 4 étapes pour s’y préparer

Acheter une maison ou un condo demande, de la part de l’emprunteur, une situation financière saine, propre à inspirer la confiance de son créancier. Comment s’y préparer au mieux ?

1.Calculer votre capacité d’emprunt

La première étape est de calculer votre budget : de combien disposez-vous pour votre achat immobilier en regard de votre capacité d’emprunt ? Inutile de commencer à prospecter si vous n’en avez aucune idée. En fonction de vos revenus et de vos charges, vous devez être capable de savoir quel remboursement d’hypothèque vous pouvez assumer chaque mois. Au besoin, prenez rendez-vous avec votre banquier ou un conseiller chez la concurrence. Cette analyse indispensable sera l’occasion aussi de vous voir accorder sur le principe le montant de votre future hypothèque.

2.Payer vos dettes

En payant vos dettes, vous démontrez votre profil de bon payeur et surtout vous augmentez votre capacité d’emprunt. La meilleure stratégie consiste à rembourser les crédits dont les taux d’intérêt sont les plus élevés. Il vous sera plus facile ensuite de faire des économies pour votre mise de fonds. Il est recommandé d’épargner au moins 5% du montant total de l’achat immobilier pour bénéficier de taux plus intéressants, soit au minimum 10 000 dollars pour une résidence de 200 000 dollars.

3.Obtenir un bon dossier

Un mauvais dossier de crédit n’est jamais rédhibitoire. Il est possible de refaire son crédit avec une carte bancaire. Vous pourrez ainsi prouver votre capacité de payer. Au début, on vous proposera une carte avec garantie, puis dès que l’organisme de crédit vous aura accordé sa confiance, vous pourrez avoir une carte de crédit sans garantie. Attention cependant, les taux sont parfois élevés et les frais peuvent vite s’accumuler : frais pour retard de paiement, frais de transaction dans une autre devise, frais d’avance de fonds, frais de transfert de solde… Étudiez votre contrat avant de signer et payez avant les échéances.

4.Économiser votre mise de fonds

La meilleure solution pour mettre de l’argent de côté est de revoir votre budget mensuel. Faites le calcul de vos dépenses incontournables, confrontez-les avec vos revenus. Dépensez autrement : réglez au maximum en espèces, limitez-vous à l’essentiel. Vos efforts seront récompensés. Un virement automatique sur un autre compte, de préférence rémunéré, au début de chaque mois vous obligera à épargner. Considérez que c’est une dépense comme une autre et n’y touchez pas.