Programmation des fêtes organisée par le Service des loisirs dès le 5 décembre

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à participer gratuitement aux activités offertes dans le cadre des célébrations du temps des Fêtes pour le plaisir des petits et des grands!

Autour d’un conte traditionnel québécois et des chansons à répondre, venez assister à un spectacle de veillées d’antan et revivez vos souvenirs d’autrefois avec Denis Massé, chanteur, conteur et accordéoniste du groupe Les Tireux d’Roches, le mercredi 5 décembre à 19 h au Café-théâtre Les Beaux Instants (centre culturel).

Le lutin Mécanicien

À l’approche de Noël, le lutin mécanicien doit faire l’inspection du traîneau afin que celui-ci s’envole sans problème dans la nuit de Noël. Pendant le spectacle, les enfants participeront à un atelier de mécanique et deviendront les apprentis officiels de Vilebrequin. Ce spectacle pour enfants de 2 à 7 ans, aura lieu le samedi 8 décembre à 10 h 30 au Café-théâtre Les Beaux Instants (centre culturel).

Une inscription est nécessaire pour assister aux spectacles présentés par les bibliothèques. Rendez-vous au ville.sorel-tracy.qc.ca, sous la rubrique « Services en ligne », cliquez sur « Inscriptions - loisirs » et choisissez l’onglet « Activités des bibliothèques – inscriptions » ou communiquez avec les bibliothèques au 450 780-5600, poste 4753.

Dimanches Fabul’Art - Pas de Noël sans étoile

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, venez assister au spectacle pour enfants Pas de Noël sans étoile, le 16 décembre à 13 h 30 à la Maison des gouverneurs. Veuillez prendre note que les places sont limitées pour assister à ce spectacle, premier arrivé, premier servi!

Le grognon sorcier Zébulon est jaloux de la joie de Noël! C’est pourquoi il veut faire disparaître toutes les étoiles de la nuit. Sans étoile, le père Noël ne trouvera plus son chemin pour aller livrer les cadeaux aux enfants. La fée des étoiles révèle au lutin Flocondoux un fabuleux secret : une seule étoile peut sauver toutes les autres. Celle-ci a le doux nom d’Amidouce. Amidouce sera-t-elle assez forte pour sauver toutes ses amies?

Patin libre – spécial de Noël

Venez patiner en compagnie du père Noël le dimanche 23 décembre dès 13 h au colisée Cardin. Les tout-petits recevront des friandises et des prix de présence seront également remis.

Pour en savoir davantage, consultez le ville.sorel-tracy.qc.ca ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.