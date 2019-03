Qualité de lait exceptionnelle en Montérégie

Les Producteurs de lait de Montérégie-Ouest et Montérégie-Est ont profité de leurs assemblées générales annuelles, les 25 et 27 février derniers, pour dévoiler les lauréats 2018 du concours régional Lait’Xcellent. Les Producteurs de lait sont fiers de souligner le travail de ces agriculteurs émérites dont la qualité du lait est une préoccupation importante et qui doit respecter des normes très sévères.

Le Concours Lait’Xcellent permet de reconnaître les efforts déployés par les 2 225 producteurs laitiers de la Montérégie pour livrer un lait de qualité exceptionnelle, exempt d’antibiotiques, et dont les comptages leucocytaires et bactériens sont très bas.

MÉDAILLES D’OR

Ferme Estermann

Les lauréats de la première position en Montérégie-Ouest sont Martin et Regula Estermann, propriétaires de la Ferme Estermann située à Dundee qui compte un troupeau de 200 vaches en lactation. Ils misent sur le confort des animaux et des litières de sable pour produire un lait de qualité.

Ferme Raymond et Potvin

Les lauréats de la première position en Montérégie-Est sont Sylvain Raymond et Sylvie Potvin, propriétaires de la Ferme Raymond et Potvin située à Granby qui compte un troupeau de 50 têtes Holstein pur-sang enregistrées. Leurs bonnes pratiques gagnantes pour un lait de qualité sont des litières propres et un accès aux pâturages de jour et de nuit durant l’été.

MÉDAILLES D’ARGENT

Ferme E. Fankhauser

Les lauréats de la deuxième position en Montérégie-Ouest sont Ernest Fankhauser et Barbara Strahm, propriétaires de la Ferme E. Fankhauser située à Saint-Sébastien qui compte un troupeau de 75 vaches en lactation en stabulation libre. Leur recette gagnante pour un lait de qualité repose sur un contrôle laitier régulier, un entretien des équipements de traite et la propreté des logettes.

Ferme De La Carrière

Les lauréats de la deuxième position en Montérégie-Est sont Martin Joubert et Émilie Courchesne, propriétaires de la Ferme De La Carrière située à Upton qui compte un troupeau de 120 têtes Holstein pur-sang enregistrées. Ils misent sur de bonnes conditions des animaux, la médecine préventive, des litières propres, un contrôle laitier et des tests de pathogènes pour produire un lait de qualité.





MÉDAILLES DE BRONZE

Ferme des Murailles

Les lauréats de la troisième position en Montérégie-Ouest sont Anne-Sylvie Forney et Hansjurg Ryser, propriétaires de la Ferme des Murailles située à Saint-Alexandre qui compte un troupeau de 80 vaches Holstein en lactation. Leurs bonnes pratiques gagnantes pour un lait de qualité sont un contrôle laitier régulier, des litières en mousse de tourbe, une sélection génétique et la désinfection des trayons en pré et post traite.

Ferme La Familiale

Les lauréats de la troisième position en Montérégie-Est sont Rémi Beauregard et France Lévesque, propriétaires de la Ferme La Familiale située à Saint-Joachim-de-Shefford qui compte un troupeau de 80 têtes Holstein pur-sang enregistrées. Leur recette gagnante pour un lait de qualité repose sur des stalles larges, des litières propres et un suivi des données.