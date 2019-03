Devenez partenaire de la finale québécoise de l'Expo-sciences

Pour la première fois en près de 40 ans, une institution privée aura l’honneur d’organiser la finale québécoise de la Super Expo-sciences Hydro-Québec. En effet, le Collège Charles-Lemoyne aura le plaisir d’accueillir les 127 meilleurs projets scientifiques du réseau scolaire provincial du 11 au 14 avril 2019. Pour cette occasion, le Collège est actuellement à la recherche d’entreprises partenaires et de juges pour cette exposition destinée à un large public en Montérégie. Afin de contribuer à l’avancement de la science en encourageant l’audace et l’innovation de ces jeunes participants, l'organisation propose un plan de visibilité qui assurera la diffusion des entreprises dans toutes les écoles du Québec et tout au long de l’évènement. En effet, plusieurs avantages exclusifs sont réservés aux partenaires régionaux. Pour devenir partenaire, visitez : https://jedonneenligne.org/ fondsccl/expo/ L'Expo-Sciences 2019 permettra également au Collège Charles-Lemoyne de lancer sa campagne «#DEMAIN CCL» ayant pour objectif de proposer des solutions innovantes contribuant au développement durable en contexte scolaire. Il vous est donc possible de devenir Grand Mécène Demain CCL et d'obtenir du même coup une visibilité élargie lors de cette importante campagne.