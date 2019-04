Lorraine Couture: mieux renseigner les parents sur les maternelles 4 ans

Le dossier des maternelles 4 ans retient l’attention depuis l’élection de la Coalition Avenir Québec à la tête du Québec. Quels sont les avantages ou les désavantages de cette volonté gouvernementale qui sera implantée dès septembre prochain? Afin d’informer les parents intéressés, Lorraine Couture, consultante en petite enfance et coach familial a tenu une soirée d’information à Vaudreuil-Dorion récemment.

Malheureusement, très peu de gens se sont présentés à cette rencontre informative du 25 mars dernier. « L’objectif de celle-ci était de renseigner les gens sur les maternelles 4 ans et les services de garde, tout en déclinant les caractéristiques de chacun et les avantages et les désavantages qui y sont rattachés. Mon but est que les parents puissent se faire une idée bien fondée sur la question pour être en mesure de cibler ce qui est le mieux pour leur enfant », explique celle qui oeuvre dans le domaine de la petite enfance depuis longtemps.

Avant de tenir cette rencontre, Mme Couture s’est rendue à la Commission scolaire des Trois-Lacs pour présenter son idée. « J’ai été accueilli à bras ouverts. J’ai même pu rencontrer une enseignante et faire une visite des installations afin de me préparer en vue de cette rencontre », ajoute-t-elle.

Une autre rencontre à Rigaud?

Entre cette visite et la rencontre du 25 mars, le gouvernement du Québec a confirmé qu’une seule maternelle 4 ans verrait le jour sur le territoire de la CSTL et qu’elle prendrait place à Rigaud. « Pour prendre cette décision, le ministère de l’Éducation s’est basé sur le nombre de maternelles 4 ans déjà en place sur le territoire de la CSTL. Ce chiffre a été divisé de moitié afin de déterminer combien de nouvelles classes verraient le jour sur ce même territoire. Comme deux sont déjà implantées, c’est une classe de maternelle 4 ans supplémentaire qui sera instaurée à l’École de l’Épervière de Rigaud », résume-t-elle.

À la suite de cette annonce, Mme Couture aimerait bien tenir une rencontre informative pour les parents de cette municipalité. La Ville sera d’ailleurs sollicitée très prochainement pour voir les possibilités dans cette optique. Des partenaires de cette localité pourraient aussi se greffer au projet.

Au quotidien, Mme Couture épaule des familles via son rôle de consultante en petite enfance et coach familial. « Les parents sont pris en otage entre le CPE qui maintient que les maternelles 4 ans n’ont pas leur raison d’être et la CAQ qui prône le contraire. Par cette rencontrer, je veux les outiller et les renseigner, car ils sont les mieux placés pour savoir ce qui convient le mieux à leur progéniture », affirme-t-elle.

Pour en apprendre plus sur Lorraine Couture, on peut visiter le www.mieuxvivrepetiteenfance.com.