Honorons la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à souligner le Jour de deuil, qui a lieu aujoud'hui. Cette journée internationale est l’occasion d’honorer la mémoire des personnes décédées ou blessées au travail et de rappeler aux travailleurs et aux employeurs l’importance d’agir pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires. Parce qu’une vie peut être brisée en un instant.

Citation de la présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar

« Le Jour de deuil est une occasion de renouveler, comme société, notre engagement collectif à améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail et à prévenir les blessures, les maladies et les décès. Avec la collaboration des employeurs, des travailleuses, des travailleurs et de nos partenaires, continuons à faire de la prévention des accidents une priorité. »

Citation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet

« Il se produit encore trop d’accidents du travail au Québec. Qu’ils soient mortels ou non, ces accidents affectent non seulement le travailleur lui-même, mais aussi ses proches. Pour que notre société continue de croître et de prospérer, employeurs, travailleuses et travailleurs doivent travailler main dans la main à bâtir des milieux de travail performants. Cela passe entre autres par une main-d’œuvre en santé et des emplois sécuritaires. »

Bilan statistique 2018

En 2018, ce sont 8 travailleurs qui ont perdu la vie dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, soit 2 lors d'un accident du travail et 6 des suites d'une maladie professionnelle. Au cours de cette même année, 7 825 personnes ont été blessées lors d’un accident du travail ou victimes d’une maladie professionnelle.

Pour l’ensemble du Québec, ce sont 62 personnes qui ont perdu la vie lors d’un accident du travail; le même nombre qu’en 2017. De plus, 164 personnes sont décédées des suites d’une maladie professionnelle, ce qui représente une diminution de 4 décès par rapport à 2017. Nous déplorons donc 226 décès au total en 2018.

Par ailleurs, toujours en 2018, 91 711 personnes ont subi un accident du travail, ce qui représente 251 accidents par jour, soit 1 accident toutes les 6 minutes. De plus, 11 695 travailleurs ont été victimes d’une maladie professionnelle. Au total, 103 406 lésions professionnelles ont été recensées, ce qui représente une augmentation de 7 271 par rapport à 2017.

Actions réalisées

Cette année, dans le cadre de ses activités entourant le Jour de deuil, la CNESST réalisera plusieurs actions :

Diffusion d’un message radio, en français et en anglais, du 15 au 28 avril;

Diffusion du témoignage d’un accidenté du travail sur les médias sociaux et le site Web jourdedeuil.com;

Placements publicitaires sur les médias sociaux et le Web;

Diffusion d’informations sur la démarche de prévention;

Affiche servant à faire connaître le Jour de deuil auprès des employeurs et des partenaires;

Mise en berne des drapeaux du Québec à l’Assemblée nationale et au siège social de la CNESST.

Pour mieux faire connaître cette journée importante, la CNESST invite tous les Québécois et les Québécoises à consulter le site Web jourdedeuil.com.