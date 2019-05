Le rendez-vous annuel des passionnés du numérique

Cette année, la 8e édition du Web à Québec (WAQ) s'est déroulée du 9 au 11 avril 2019. Connu pour être le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord, c'est 3500 participants qui se sont rendus à Québec. Au cours de ces trois jours, les adeptes du numérique ont pu assister à des conférences afin d'en apprendre davantage sur les dernières tendances du Web.

Un événement par la communauté, pour la communauté!

En effet, parmi les conférenciers on a pu compter sur des délégations françaises, belges et africaines. En plus du choix diversifié de conférences, les intéressés ont pu participer à des ateliers et des tables rondes. Le but principal du WAQ est de briser les silos entre les différentes professions du numérique (développeurs, designers, communicateurs, etc.), en plus d’encourager tous les participants à fraterniser les uns avec les autres.

De plus, afin d'assurer le succès de l'événement, les organisateurs ont pu compter sur l'engagement de 50 bénévoles. Chaque année le WAQ gagne en popularité et en notoriété.

La 9e édition aura lieu du du 21 au 23 avril 2020, soyez-y!

Pour plus d'information concernant le Web à Québec, cliquez ici.