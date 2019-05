Les maisons des jeunes du territoire appuyées par la Régie de police et la Fondation Yves St-Arneault

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et la Fondation Yves St-Arneault sont fières d’encourager et de favoriser l’essor de la jeunesse de façon récurrente. Pour les policiers, c’est une façon supplémentaire de s’impliquer dans la communauté́. C’est pourquoi le 8 mai dernier, la Régie a fait don de 12 vélos utilisés par ses patrouilleurs dans les années antérieures.

Ceux-ci seront distribués parmi toutes les maisons des jeunes des municipalités desservies, au profit de la prévention faite par leurs intervenants. La communauté pourra bénéficier pleinement de ses nouvelles acquisitions.

De plus, la Fondation Yves-St-Arneault, intégrée depuis 2006 à la Fraternité des policiers et policières de la Régie, a fait don de 1000 $ à chaque maison des jeunes du territoire. Il est plus qu’important que les jeunes puissent s’épanouir en mettant à leur disposition une assistance financière liée à un besoin précis ou à une activité saine et équilibrée.

La Régie est fière de s’engager autant dans ses municipalités et reste ouverte aux autres besoins que la communauté pourrait lui soumettre.