La CNESST invite les employeurs à faire appel à l'Escouade jeunesse

Pour une dix-huitième année consécutive, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les employeurs de la Yamaska à faire appel à son Escouade jeunesse pour sensibiliser leurs nouveaux travailleurs à la prévention des accidents du travail.

L’activité est gratuite et se déroule directement en milieu de travail. L’Escouade sera en activité du 21 mai au 23 août, et visitera les établissements des secteurs de la santé et des services sociaux, de la fabrication et du commerce.

Qu’est-ce que l’Escouade jeunesse?

L’Escouade est composée de deux agents de prévention, qui se déplacent sans frais dans les milieux de travail pour offrir un atelier dynamique d’environ 45 minutes auprès des nouveaux travailleurs et de leur employeur.

L’atelier traite notamment des droits et des obligations des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité du travail, et de la démarche de prévention (identifier-corriger-contrôler) à appliquer pour prévenir les lésions professionnelles.

Cette année, l’Escouade de la Yamaska est composée de Maryska Garon et Laurence Bergeron, qui sont impatientes de se rendre sur le terrain pour partager leur intérêt pour la santé et la sécurité et ainsi contribuer à rendre les milieux de travail plus sécuritaires.

Inviter l’Escouade jeunesse : que des avantages!

La visite de l’Escouade jeunesse est un moment privilégié pour les employeurs pour parler de santé et de sécurité du travail avec leurs travailleurs, leur communiquer des messages de prévention et susciter leur désir de participer à la démarche de prévention.

Par son action, l’Escouade renforce les efforts des employeurs en matière de prévention des accidents du travail et améliore les pratiques relatives à la santé et la sécurité en milieu de travail.

Pour en savoir plus sur l'Escouade jeunesse : cnesst.gouv.qc.ca/escouadejeunesse

Pour recevoir la visite de l’Escouade jeunesse de la Yamaska, communiquez avec votre bureau régional de la CNESST au 450 771-3900, poste 3931 ou 3001.