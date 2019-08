Lancement de la 11e Semaine québécoise des marchés publics

C’est aujourd’hui que débute la 11e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, qui a lieu du 8 au 18 août, partout au Québec. L’Association des marchés publics du Québec (AMPQ), en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles (UPA), invite les consommateurs à combler leur côté gourmand et locavore en visitant l’un des 122 marchés publics de la province durant la semaine.

La porte-parole de l’évènement, l’autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé, débute aujourd’hui une tournée des marchés publics du Québec à Amqui, au Bas-Saint-Laurent. « Dépenser 20$ au marché, c’est investir dans la santé de sa famille, c’est reconnaître le savoir-faire des producteurs de chez nous et l’identité culinaire d’une région. C’est de l’argent qui circule à l’intérieur de la communauté, c’est assurer l’occupation des territoires et la beauté des paysages et c’est, finalement, encourager une agriculture durable et de proximité. Bref, c’est un achat responsable et même engagé! », explique avec enthousiasme cette agrotouriste dans l’âme.

Sa tournée la mènera dans les marchés publics suivants :

1.Jeudi 8 août Marché public matapédien (Amqui)

2.Samedi 10 août Marché public de New Richmond

3.Dimanche 11 août Marchés publics Gaspé

4.Mardi 13 août Marché public de Drummondville

5.Mercredi 14 août Marché public de Varennes

6.Jeudi 15 août Marché public de Trois-Rivières

7.Samedi 17 août Marché du Vieux-Saurel (Sorel)

8.Dimanche 18 août Marché bio-local de L’Île-des-Soeurs

Une invitation à soutenir l’achat local