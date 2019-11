Appel à la population pour trouver le nom des navires de la traverse

Le NM Armand-Imbeau et le NM Jos-Deschênes étant maintenant bien installés à la traverse Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola pour bonifier l’offre de service, la Société des traversiers du Québec (STQ) fait maintenant appel à la population pour leur trouver des noms représentatifs de leurs communautés d’adoption.

Les citoyens de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola auront un mois pour suggérer des noms pour leurs nouveaux navires, soit jusqu’au 11 décembre prochain.

Au terme de cet appel à la population, un jury composé de représentants de la traverse, de la haute direction de la STQ et de la Commission de la toponymie du Québec délibérera pour retenir les deux meilleures propositions. En plus d’avoir la possibilité de voir leur suggestion retenue, les gagnants se mériteront une carte de crédit prépayée d’une valeur de 500 dollars et auront le privilège d’être invités à la cérémonie officielle de désignation des navires.

Quels noms se qualifient ?

L’objectif est de rendre hommage à des bâtisseurs ayant laissé leur marque dans les communautés directement desservies par la traverse. En conformité avec la Politique sur la désignation toponymique des navires et des édifices de la STQ, le nouveau nom des navires devra :

Référer à la mémoire collective du territoire;

Rendre hommage à une personnalité ayant apporté une contribution significative au développement de la communauté.

Il n’y a pas d’obligation à ce que cette contribution soit liée au monde maritime. Comme il y a deux navires à nommer, il est souhaitable qu’un hommage soit rendu à un bâtisseur de chaque communauté, soit Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola.

Autres détails à considérer afin qu’une proposition soit recevable :

Le nom ne peut référer à une personne vivante. La personne doit être décédée depuis au moins deux ans.

Aucune autre embarcation ne doit déjà porter le même nom.

Le nom ne doit pas porter facilement à un jeu de mots ou à la dérision.

Seuls les résidents des municipalités de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola peuvent soumettre des propositions.

Les employés de la STQ et leur famille immédiate ne peuvent participer au concours.

Un participant peut soumettre plusieurs propositions. Toutefois, chacune d’entre elles doit être acheminée individuellement.

Par souci d’équité, les propositions ne doivent pas faire l’objet de campagne de promotion ou de mobilisation – sur les médias sociaux ou ailleurs.

La proposition doit être clairement identifiée avec le nom complet, le numéro de téléphone et/ou l’adresse courriel du participant.

Les propositions doivent être acheminées avant 16 h, le 11 décembre 2019 de l’une des façons suivantes:

- Sur le Web

- Par la poste en indiquant : "Concours : nouveaux noms pour les traversiers de Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola" - Société des traversiers du Québec - 250, rue Saint-Paul - Québec (Québec) G1K 9K9.

Seuls les gagnants seront contactés. Les résultats du concours seront dévoilés le 20 mars . 020.

Les règlements complets sont disponibles sur le site.