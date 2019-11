Brigades Culinaires: 26 écoles en Montérégie solidaires

Ce sont 26 écoles secondaires de la Montérégie qui se sont mobilisées au cours de la semaine du 11 novembre pour participer à La grande corvée alimentaire Saputo. Le programme a été mis en place par les Brigades Culinaires de la Tablée des Chefs.

Le défi consistait à préparer 50 lasagnes nutritives par école pour ensuite les remettre à un organisme communautaire de leur région. Au total, 10 400 portions ont été distribuées à des personnes dans le besoin.

Faire sa part pour la communauté

La mission de La Tablée des Chefs étant de nourrir les personnes dans le besoin et développer l’éducation culinaire des jeunes, coïncide avec le programme d’engagement communautaire lancé en 2017 par Saputo, un partenaire de longue date. La grande corvée alimentaire Saputo se distingue par sa formule unique et son effet rassembleur, tant pour les employés qui préparent les repas que pour les familles démunies qui les dégustent.

Ainsi, La Tablée des Chefs a choisi de participer à La grande corvée alimentaire Saputo en plaçant cette initiative au cœur des Brigades Culinaires. Pour une deuxième année, les jeunes participants ont développé leurs habiletés et compétences culinaires, tout en amplifiant l’impact social de ce grand projet communautaire.

L'un des chefs formateurs présents a souligné : « Pour ma part, je trouve que c’est une très belle activité pour les jeunes, d’une part, ils apprennent à travailler pour une grande quantité donc d’une manière efficace et rapide et ils sont sensibilisés au partage et à l’entraide en remettant les lasagnes à un organisme. »

Présence des Brigades Culinaires dans les écoles : une manière d'éduquer

Les Brigades Culinaires constituent un programme mis sur pied par La Tablée des Chefs pour initier les jeunes entre 12 et 17 ans à la cuisine. L’objectif est de mobiliser les jeunes autour des

techniques de base en cuisine et des principes de saines habitudes de vie.

Il permet aux jeunes de vivre une expérience sociale dans le cadre scolaire tout en développant leurs aptitudes en cuisine. La Tablée des Chefs souhaite que ce programme, également soutenu

par le MAPAQ et Sobeys, soit déployé dans 200 écoles secondaires au Québec, d'ici l’année scolaire 2021-2022.