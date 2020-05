Reprise des émissions de permis par la Ville

Depuis ce lundi 4 mai, le Service de la planification et du développement urbain de la Ville de Sorel-Tracy recommence à émettre des permis, en plus de reprendre les rencontres du comité consultatif en urbanisme.

Toutefois, dans le but de respecter les règles sanitaires imposées par les autorités, les services ne sont offerts que sur rendez-vous. Les citoyens intéressés pourront contacter le service par téléphone au 450-780-5600, poste 5690, ou par courriel à l’adresse [email protected] afin d’entamer les démarches.

Un rendez-vous sera ensuite fixé pour récupérer le permis et en acquitter la facture. À l’intérieur des bureaux municipaux, les citoyens seront invités à se laver les mains et à respecter une distance d’au moins 2 mètres avec tout autre individu.

De plus, les personnes âgées de 70 ans et plus sont priées d’envoyer quelqu’un pour récupérer le permis afin d’assurer leur sécurité. La Ville demande également aux personnes qui reviennent de l’étranger ou qui ont des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19 de ne pas se présenter dans les bureaux municipaux.

En raison du contexte actuel, il sera impossible de se présenter aux bureaux du Service de la planification et du développement urbain sans rendez-vous.