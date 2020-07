Le virage client se confirme - La STQ lance sa billetterie en ligne en débutant par la traverse de Sorel-Tracy

Preuve qu'elle prend réellement un virage client, la Société des traversiers du Québec (STQ) a lancé ce mardi, une nouveauté qui facilitera la vie de ses clients : une billetterie en ligne.

Les premiers à en bénéficier sont les clients de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, qui peuvent déjà se procurer un billet sur le site Web de la STQ et le présenter sur leur téléphone au moment de l'embarquement.

En plus d'offrir de la souplesse aux clients, l'achat de billets en ligne devrait se traduire par un embarquement plus rapide en éliminant complètement une étape à la traverse. Autre avantage non négligeable en ces temps de lutte contre la pandémie de COVID-19 : le paiement en ligne permet d'éviter les contacts inhérents à une transaction en personne.

« Il s'agit d'une solution conviviale, efficace et sécuritaire, à l'image du service que nous offrons à notre clientèle, résume le PDG de la STQ, Stéphane Lafaut. Nous sommes très heureux de pouvoir la rendre accessible à nos clients, d'abord à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, puis à Québec-Lévis cet automne. La STQ a entrepris un grand virage pour bonifier l'expérience de ses clients à chacune des étapes de leurs déplacements, et la billetterie en ligne est un pas dans cette direction dans les deux traverses où il est possible de le faire. »

Pour les clients de la traverse de Sorel-Tracy, cette nouveauté s'ajoute au réaménagement des zones d'attente et à la construction de nouvelles gares modernes des deux côtés du fleuve Saint-Laurent ainsi qu'à l'arrivée de navires de plus grande capacité, toutes des mesures mises en place au cours des douze derniers mois pour améliorer leur confort et la fluidité du service.

La gare de Saint-Ignace-de-Loyola a d'ailleurs accueilli ses premiers clients il y a quelques jours. Une inauguration en bonne et due forme aura lieu prochainement.

Facile et sécuritaire

La billetterie permet aux piétons, cyclistes, motocyclistes, conducteurs de VTT et de motoneige ainsi qu'aux automobilistes conduisant une voiture ou une camionnette de gabarit régulier (6,4 mètres ou moins) de faire l'achat de billets valides pour une traversée. Il est possible de se procurer plusieurs billets à la fois et de les conserver pour une utilisation future.

Les automobilistes peuvent quant à eux ajouter le nombre de passagers souhaité et les inclure dans la même transaction; un couple avec deux enfants, par exemple, n'aura qu'un seul billet pour toute la famille.

Les clients ont également le choix entre une version imprimable ou une version électronique du billet. Ceux qui choisissent le billet numérique le recevront par courriel, puis n'auront qu'à le présenter au préposé à quai sur leur téléphone cellulaire au moment de l'embarquement. Le paiement des titres doit être effectué par carte de crédit au moment de l'achat.

La billetterie apparaîtra automatiquement dans le compte client de ceux et celles qui en possèdent déjà un - le même compte qui permet actuellement de s'abonner aux alertes de service et de renouveler son laissez-passer mensuel piéton. Ceux qui n'ont pas de compte client peuvent s'en créer un gratuitement en quelques secondes au traversiers.com.