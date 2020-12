Le député de Richelieu doublera les dons recueillis pour deux causes locales

Du 15 décembre au 15 janvier, le député Jean- Bernard Émond doublera les dons des citoyens de Richelieu à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy et à la Maison l’Ancrage Pierre-De Saurel, jusqu’à concurrence d’un montant total de 20 000 $ par organisme. C'est donc le temps d'être généreux!

« Nos jeunes ont été particulièrement éprouvés par la crise sanitaire que nous traversons. En tant qu’adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, je suis particulièrement sensible à ce qu’ils vivent présentement et c’est pourquoi je tiens, en cette période des Fêtes, à soutenir financièrement deux organismes de notre région dont la mission me tient particulièrement à cœur », déclare Jean-Bernard Émond. « J’invite donc tous les citoyens de la région qui le peuvent à donner en grand nombre à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy via l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy, ainsi qu’à la Maison L’Ancrage Pierre-De Saurel. Je m’engage à doubler tous les dons récoltés entre le 15 décembre et le 15 janvier, jusqu’à concurrence de 20 000 $ par organisme. En ces temps difficiles, faisons preuve de solidarité et offrons le réconfort et le soutien en cadeau à nos jeunes! »

Comment faire un don?

Pour faire un don à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy, les citoyens sont invités à visiter la page Facebook de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy et à cliquer sur ce lien sécuritaire. Les dons recueillis permettront à l’organisme d’offrir une aide financière aux étudiants se retrouvant dans une situation précaire, de prêter des ordinateurs aux étudiants pour une formation à distance, d’offrir une centaine de bourses d’excellence, de persévérance et d’expérience scolaire, ainsi que de mettre en œuvre divers projets spéciaux au Cégep de Sorel-Tracy.

Les dons à la Maison l’Ancrage Pierre-De Saurel peuvent également être effectués en ligne, au : https://laruchequebec.com/fr/projet/maison-lancrage-pierre-de-saurel.

Les sommes recueillies contribueront à l’implantation d’une ressource d’hébergement temporaire communautaire pour les jeunes de 16 à 23 ans en difficulté. En plus d’héberger sa clientèle,l ’organisme valorisera la persévérance scolaire, l’intégration sociale, la quête d’autonomie, la résolution de conflits interpersonnels, la réintégration des jeunes dans leur famille ou autre milieu de vie, ainsi que l’engagement dans un projet de vie.