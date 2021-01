Une voiturette électrique de la SQ pour les enfants de la pédiatrie

Les enfants qui sont hospitalisés au département de pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de Sorel peuvent désormais se déplacer en voiturette électrique à l’effigie de la Sûreté du Québec (SQ) à l’intérieur des murs de l’hôpital.

En effet, le 21 décembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a reçu du comité de l’Arbre de joie, chapeauté par la SQ, une voiturette qui plaira assurément aux petits patients de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Initié il y a 32 ans par un ancien directeur de la Sécurité publique de Sorel, le comité de l’Arbre de joie permet aux enfants défavorisés de la région de Sorel-Tracy de recevoir, encore aujourd'hui, un cadeau à Noël.

« À l’aube de la période des Fêtes, nous sommes immensément heureux de recevoir ce cadeau qui permettra aux enfants de la pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de Sorel de se déplacer de façon ludique dans l’hôpital pour recevoir leurs soins. Nous remercions chaleureusement la Sûreté du Québec et le comité de l’Arbre de joie pour ce généreux don qui posera un baume sur le coeur des enfants, et de leurs parents, pour le temps des Fêtes et toute l’année durant », soulignait Louise Potvin, présidente-directrice générale, CISSS de la Montérégie-Est lors de la remise officielle.