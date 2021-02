Contrôler ses dépenses de chauffage au mazout

Le chauffage au mazout permet de chauffer efficacement sa maison. Pour cela, il faut savoir y mettre les conditions. Comment dépenser moins pour chauffer plus? De la livraison du mazout à la diffusion dans votre demeure, on vous explique!

Tout commence à la livraison du mazout

Les économies commencent dès la gestion de stock de votre huile de chauffage (ou mazout). Avec votre fournisseur, établissez d’entrée une planification de vos approvisionnements. Il s’agira de trouver un équilibre entre la capacité de votre cuve et votre consommation annuelle. Bien évidemment, l’entreprise avec qui vous ferez affaire aura l’expérience et les outils pour calculer la quantité de mazout nécessaire à vos besoins.

Pour calculer vos besoins, il est de coutume de prendre en moyenne la consommation des quatre dernières années. Dans votre calcul, prenez bien en compte aussi l’état de votre système qui pourrait bien influer l’utilisation de votre stock.

Le système de chauffage à huile est efficace. Cela signifie qu’en conditions optimales, il suffit de peu de mazout pour chauffer rapidement et longtemps toutes les pièces de votre maison. Par conséquent, il vous faut d’abord tirer un maximum de votre système de chauffage. Faites vérifier votre installation par un professionnel. Une chaudière en mauvaise état peut utiliser 33% de matières premières en plus pour chauffer à la température souhaitée. Faites vérifier le brûleur, la cheminée ou toute autre composante. Si des traces de suie sont constatées, cela signifie qu’une amélioration est nécessaire. Le mazout se propage rapidement dans l’air, si bien que vous n’avez pas besoin de ventilateur ou toute autre souffleuse pour propager la chaleur.

Une maison étanche

Si les gaz de mazout s’évaporent efficacement, il faut quand même qu’ils puissent rester au sein de votre maison. Vérifiez l’étanchéité des fenêtres et du toit. En cas de courant d’air, vous perdez inutilement de la chaleur. D’autant qu’à l’aide du thermostat, le système arrête de travailler et c’est à ce moment précis que vous réalisez des économies substantielles. D’autant qu’une fois éteint, le mazout, encore chaud, continue de produire de la chaleur.

Le seul critère sur lequel vous n’avez pas d’emprise est son prix. Le mazout est un produit pétrolifère. Sa valeur est donc fluctuante et suit les cours de la bourse. Il est donc important de minimiser cette consommation en investissant sur votre système de chauffage et votre maison afin d’obtenir des factures contrôlées et en accord avec votre budget et vos attentes.

Enfin, l’assurance est aussi un domaine important. Il faut savoir qu’un bris ou une fuite dans votre cuve pourrait avoir des répercussions importantes sur votre portefeuilles. Prévenez votre assureur que vous possédez un système de chauffage à huile et donnez-lui un maximum de renseignements. Si votre cuve est sous terre, il est possible qu’un avenant au contrat d’assurance habitation soit nécessaire.

En résumé, pour économiser sur votre chauffage au mazout, il suffit d’un peu d’organisation, investir dans le système et garantir la fiabilité ainsi que la sécurité de votre installation.