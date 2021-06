La contribution d'un bénévole de Sorel-Tracy est soulignée

Le ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, souligne l’engagement exceptionnel de bénévoles qui ont été honorés dans la région de la Montérégie dans le cadre de la 24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec.

Il s’agit de Yasmine Bennhaila, dans la catégorie Jeune bénévole ─ prix Claude- Masson, ainsi que de Premela Pearson et Guy Lemaire de Sorel-Tracy, dans la catégorie Bénévole.

Mis en place en 1998, ces prix permettent de reconnaître l’apport considérable de personnes et d’organismes bénévoles au sein de leur communauté. Cette année, 291 candidatures ont été reçues. Le comité de sélection qui avait la tâche de choisir les lauréats était composé de représentants de la famille de M. Claude Masson et des organisations suivantes : la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, le Réseau de l’action bénévole du Québec et le gouvernement du Québec.

« L’implication bénévole fait partie des éléments essentiels au développement et au bien-être de nos communautés. Je félicite les lauréats de la Montérégie : par leur engagement, ils contribuent à véhiculer des valeurs importantes comme la solidarité et la bienveillance. Je tiens également à remercier l’ensemble des bénévoles de la région, dont la mobilisation renforce assurément le tissu social de nos milieux », précise Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la région de la Montérégie.