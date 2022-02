La firme de génie civil Équipe Laurence s'implante à Sorel-Tracy

C’est avec énormément d’enthousiasme que la firme de génie civil Équipe Laurence vient de s’implanter à Sorel-Tracy dans le but d’apporter une expertise particulière éprouvée au monde municipal autant qu’au secteur de l’entreprise privée.

Présente à Montréal, Boisbriand, Joliette, Gatineau, Mont-Laurier et Piedmont, Équipe Laurence cumule depuis de nombreuses années déjà des réalisations d’envergure au bénéfice de plusieurs villes et municipalités du Québec, en matière de conception, de mise en œuvre et de gestions de travaux de génie civil tels l’aménagement, la réfection de chaussées, la réhabilitation et la rénovation de réseaux de services d’aqueducs et d’égouts, de conception de station de pompage, notamment.

Les villes de Boisbriand, Mascouche, Longueuil, Prévost, Val David, Lachute, Montréal et Terrebonne, Ste-Adèle et plusieurs autres ont pu bénéficier de l’expertise et de l’offre de services 360 degrés d’Équipe Laurence.

Il en est de même dans le secteur privé avec des réalisations d’importance telles le Centroparc de Mascouche, Espace Montmorency à Laval, de nombreux aménagement de sites de sièges sociaux prestigieux comme ceux des firmes Structube, Sunwing, Ericsson, les garages pour parcs de véhicules électriques de la Société de transport de Laval (STL), et le dernier en lice étant celui de l’usine des Autobus LION à Mirabel.

« Notre palette de services est très large et propose aussi aux municipalités des solutions pratiques reliées aux principaux enjeux qui demeurent les mêmes pour toutes les municipalités au niveau de l’alimentation en eau potable, du traitement des eaux usées, de la gestion des eaux pluviales, de la voirie locale et autres infrastructures de service aux citoyens » a dit l’associé-responsable à Sorel-Tracy d’Équipe Laurence, Régis Doré, ing., en précisant que la firme disposait d’une équipe spécialisée en subvention qui accompagne les organisations municipales.

Cet accompagnement va de la planification technique des projets et l’optimisation des subventions avec un service clé-en-main au montage des demandes, au développement des argumentaires techniques, en passant par les négociations avec les ministères et la reddition de comptes qui permet à celles-ci de tirer le maximum des investissements gouvernementaux du programme TECQ, notamment, et du programme d’aide à la voirie locale.

Monsieur Doré a ajouté que le cabinet était en recherche de nouveau talents pour son bureau de Sorel-Tracy qui a pignon sur rue au 26, Place Charles-de-Montmagny qui abrite aussi des bureaux de la MRC Pierre-de-Saurel et d’autres firmes de services professionnels.

« C’est en capitalisant sur le recours aux avancées technologiques les plus sophistiquées, dont l’imagerie 3D, et sur la propension des jeunes ingénieurs à pousser plus loin leur créativité au bénéfice des clients, qu’Équipe Laurence se lance à la conquête de nouvelles parts de marché sur la foi de l’optimisation des étapes de conception » a renchéri monsieur Doré en soutenant que chacun des projets de ses clients, dans une perspective réaliste d’économie, de rendement supérieur et de meilleur retour sur l’investissement, pourrait être en mesure de réaliser des économies budgétaires substantielles qui, dans bien des cas, en raison de la conception optimisée au 3D en l’occurrence, et selon les facteurs inhérents à chacun des projets, peuvent représenter des sommes de 10 à 15 % du total des coûts des travaux de génie civil.

L’associé-responsable a conclu en disant que cela était loin d’être négligeable dans un contexte économique postpandémie dans lequel les donneurs d’ouvrage de tous les horizons, les promoteurs immobiliers, les villes et municipalités, notamment, sont en quête constante de valeur ajoutée et de plus-value.