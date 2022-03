Sans détour : un balado présenté par CAA-Québec

Est-ce qu’assurer un véhicule électrique coûte plus cher qu’un véhicule à essence ? Est-ce que l’assurance voyage de votre carte de crédit est suffisante ? Vous mettez votre condo en location sur AirBnB, êtes-vous assuré ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tente de répondre la nouvelle série du balado Sans détour, présenté par CAA-Québec.

Derrière le micro, on retrouve l’animatrice Andrée-Ann Déry, porte-parole de CAA-Québec, et Suzanne Michaud, vice-présidente des assurances. Toutes deux ont relevé le défi d’expliquer de façon fort simple plusieurs notions et situations en assurance, et ce, juste en quelques minutes par épisode.

« J’adore faire ce genre de projet qui me donne la chance d’expliquer aux gens qu’il y a toutes sortes de façons de se protéger. L’idée n’est pas d’en abuser, de tomber dans la sur-assurance, mais d’avoir les bonnes protections. J’aime à penser que mes interventions aident les gens à y voir plus clair. », commente Suzanne Michaud, vice-présidente assurances.

Ces deux acolytes se sont donné le mandat de simplifier la matière au maximum afin que vous puissiez faire de bons choix et surtout bien vous protéger en auto, en voyage ou à la maison. Bref, elles font le tour de la question des assurances… sans détour !



« Impossible de s’ennuyer avec une Suzanne Michaud aussi passionnée par des sujets qui touchent autant notre quotidien et les réalités actuelles. Nous avons eu beaucoup de plaisir à l’enregistrement et ça s’entend. », assure Andrée-Ann Déry.



Les balados, vous aimez ? Les 8 épisodes de la saison 2 de Sans détour sur les assurances sont disponibles ici.