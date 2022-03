Gran Fondo d’Opération Enfant Soleil : plus de 255 000 $ amassés

La seconde édition du Gran Fondo qui a eu lieu samedi dernier, le plus grand défi de vélo virtuel au Québec, a permis d’amasser plus de 255 000 $ pour le mieux-être des enfants.

C’est ce qu’a annoncé le comité organisateur, dont fait partie le pharmacien d’Alma Elliot Doyle.

En équipe ou en solo, sur un vélo fixé à une base d’entraînement et de façon virtuelle, les participants avaient été invités à réaliser une collecte de fonds pour la cause, puis à parcourir tous ensemble d’une à trois étapes totalisant plus de 292 kilomètres et 1160 mètres de dénivelé.

Réalisé sur la plateforme Zwift et diffusé en direct sur YouTube, le défi a pu être suivi par le public qui a donné tout au long de cette journée animée par Camille Dg, porte-parole de la cause, accompagnée des héros de campagne.

Le fruit de la détermination de plus de 397 cyclistes réunis dans 48 équipes solidaires contribuera à la réalisation de la mission du Fonds sport et santé durable d’Opération Enfant Soleil visant à promouvoir et à soutenir de saines habitudes de vie chez les enfants par le sport, l’activité physique et une saine alimentation ainsi qu’à cultiver le mieux-être émotionnel et mental.