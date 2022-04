Dons de sang : les annulations de rendez-vous ont doublé, déplore Héma-Québec

Le mardi 29 mars dernier, dans le cadre de la Semaine québécoise d’actions contre le racisme, l’équipe d’Accès-région animait une activité de sensibilisation à l’auditorium du Cégep de Sorel Tracy. C’est grâce au soutien financier du gouvernement du Québec l’événement a été rendu possible. L’objectif était de sensibiliser les citoyens sur les préjugés, l’impact des gestes de discrimination, de racisme et d’intimidation envers les personnes de différentes cultures, et de faire connaître les multiples enjeux de l’intégration vécus par les personnes immigrantes. L’activité s’est déroulée sous forme d’entrevue et d’échange entre la population locale et les invités issus de l’immigration.