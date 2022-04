Le début d’un chantier porteur pour la population de Sorel-Tracy

Suivant l’annonce qui a eu lieu en 2020, on peut maintenant dire que l’arrivée d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique est maintenant plus concret que jamais pour la population de Sorel-Tracy.

Après plusieurs mois de préparation, les travaux ont officiellement débuté le 28 février dernier, le tout rendu possible avec le soutien de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel.

Savez-vous à quoi sert ce type d’appareil?

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) permet de générer des images anatomiques de haute précision, particulièrement pour les organes (cerveau, rein, foie, etc.), les tissus mous (tendons, cartilage, moelle épinière, sein, etc.) ainsi que des vaisseaux sanguins. L’IRM permet entre autres de visualiser des anomalies de ces différentes structures et est particulièrement utile pour identifier des tumeurs. L’ajout d’un appareil d’IRM au parc d’équipements existant du service de la radiologie permettra donc des investigations complètes pour la très grande majorité des cas cliniques.

Questions pour Martin Cyr - directeur adjoint des services multidisciplinaires

Quelles sont les étapes clés qui ont été faites au niveau de la Direction des services multidisciplinaires depuis les ateliers qui ont eu lieu en 2020?

Aménagement (plans et devis) : Une fois le concept immobilier établi de construire une annexe de 260m2 à l’hôpital existant, l’équipe de radiologie a contribué avec la Direction des services techniques à établir le concept d’aménagement des différents locaux (salle d’examen, salle attente, accueil, etc.). C’est également une étape requise pour l’élaboration des plans et devis par l’équipe des services techniques afin de procéder à l’appel d’offres pour sélectionner l’entrepreneur qui réalisera les travaux. Plusieurs efforts dans la réflexion du concept d’aménagement ont été mis de l’avant pour favoriser entre autre l’expérience patient, la sécurité des usagers, la fluidité de la circulation, etc.

Recrutement : Le développement d’un nouveau service d’imagerie par résonance magnétique requiert du personnel additionnel, dont des technologues en imagerie médicale. Nous avons donc déjà procédé en mai 2021 à la nomination de la coordonnatrice du secteur, Mélanie Teixeira, dont le premier mandat consiste à documenter et mettre en œuvre les processus requis pour le fonctionnement du service. À cet égard, la contribution des collègues d’imagerie des autres hôpitaux de notre CISSS est grandement appréciée.

Formation : La formation théorique requise pour les technologues est également en cours avec la collaboration des collèges d’enseignement; il s’agit d’une formation préalable à la formation à venir du manufacturier pour la manipulation de l’appareil. Les radiologistes de l’Hôtel-Dieu de Sorel sont également à l’œuvre du côté de la mise à jour de la formation clinique en résonance magnétique, notamment avec la collaboration du CHU de l’Estrie.

Quels seront les avantages d’un tel équipement pour la population soreloise?

Dans un premier temps, la population Soreloise (et des environs) pourra bénéficier d’un service de proximité. Rappelons qu’en l’absence de résonance magnétique à Sorel, les usagers doivent se déplacer à Saint-Hyacinthe, à Longueuil ou avoir recours au privé pour l’IRM. Il s’agit non seulement d’un net avantage pour les usagers en termes de déplacement, mais également pour ses proches aidants qui les accompagnent fréquemment. Pour la clientèle hospitalisée, cela signifie également la fin des transports ambulanciers pour un examen diagnostique et possiblement un séjour d’hospitalisation plus court.

Notons que les équipes ont également réfléchi à l’expérience usager en intégrant des plafonds lumineux dans le concept d’aménagement ainsi qu’une technologie d’immersion multimédia pour diminuer l’anxiété.