Collecte de sang aux Promenades de Sorel

Les Promenades de Sorel vous convient à la collecte de sang qui se tiendra le mercredi 25 mai, entre 10 h et 16 h, ainsi que le jeudi 26 mai et le vendredi 27 mai, entre 13 h 30 et 19 h 30, dans la cour centrale des Promenades de Sorel situées au 450, boulevard Poliquin à Sorel-Tracy.

Les membres de l’équipe d’Héma-Québec espèrent y accueillir 300 donneurs. Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez dorénavant réserver votre place en ligne en créant votre profil au : jedonne.hema quebec.qc.ca/. Vous pouvez également contacter le 1 800 343-7264 (SANG).

En temps de pandémie, Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don de sang une expérience sécuritaire. De nombreuses mesures sont prises sur l’ensemble des sites de collecte.