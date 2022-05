Une multitude d’activités pour célébrer la famille dans toute la MRC de Pierre-De Saurel

Du 6 au 15 mai prochain, à l’occasion de la Semaine québécoise des familles, une multitude d’activités seront offertes sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel pour célébrer la famille, dont l’événement Familles en fête le 14 mai au carré Royal de Sorel-Tracy.

Une foule d’activités sont proposées par différentes organisations de la MRC : bain libre à la piscine, soirée cinéma, congé de sac d’école, etc. La programmation complète a été partagée auprès des familles par le biais des écoles et des centres de la petite enfance (CPE) de la région. Elle est aussi disponible en ligne au http://mrcpierredesaurel.com/familles-en-fete et sur la page Facebook Familles en fête.

Familles en fête de retour le 14 mai prochain

Après deux ans à tenir l’événement en mode virtuel en raison de la pandémie, Familles en fête est de retour au carré Royal de Sorel-Tracy, le 14 mai de 10 h à 16 h.

Plusieurs activités sont au programme : jeux gonflables, modules d’hébertisme, mur d’escalade, amuseurs publics, musique, animation, coin des petits… Sans oublier le rallye kermesse animé par différents organismes de la région, qui sauront en divertir plus d’un tout au long de la journée!

Mai étant le Mois du vélo au Québec, l’organisation de Familles en fête propose à nouveau à la population de se rendre au carré Royal en vélo. Des stationnements pour vélos seront prévus à cette fin.

Les familles sont invitées à pique-niquer sur le site! Des boîtes à lunch et des collations seront en vente sur place. Rappelons que Familles en fête est un événement CERTIFIÉ famille, c’est-à-dire accueillant et adapté aux familles. Visitez l’espace CERTIFIÉ famille de la MRC pour changer une couche, nourrir bébé ou encore prendre un temps de pause.

Comme l’événement est extérieur, le port du masque n’est pas obligatoire, mais la distanciation sociale et le lavage des mains sont les bienvenus. En cas de mauvais temps, la page Facebook de l’événement affichera les détails.

Randonnée vélo familiale

Organisée en collaboration avec le Réseau cyclable de la Sauvagine, les familles sont invitées à une randonnée vélo familiale le 28 mai en matinée. Deux trajets sont disponibles, 10 ou 20 km. Ne manquez pas le départ du carré Royal à Sorel-Tracy dès 10 h.

La Semaine québécoise des familles dans la MRC de Pierre-De Saurel, c’est plusieurs partenaires financiers, collaborateurs et bénévoles qui travaillent pendant plusieurs mois à l’organisation d’une semaine et d’une journée de fête inoubliables pour les familles d’ici. Cette activité ne pourrait être possible sans la participation généreuse de ces personnes et organisations impliquées dans leur communauté et soucieuses du bien-être des familles de la région.