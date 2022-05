Allez-vous continuer à porter le masque après le 14 mai?

Ce 1er mai, le salaire minimum passe à 14,25 $ au Québec, soit augmentation de 75 cents que le Collectif pour un Québec sans pauvreté estime nettement insuffisant. L’organisme va plus loin et considère cette hausse comme irresponsable et insultante pour des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses qui vivent dans la pauvreté et qui ...