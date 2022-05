Astuces pour affronter la canicule sans trop de désagréments

En temps de canicule, la plupart des municipalités de Vaudreuil-Soulanges mettent en place des alternatives pour les personnes vulnérables ne disposant pas d’air climatisé ou de moyen de se rafraîchir.

Parmi ces solutions, on retrouve l’ouverture des jeux d’eaux pour les jeunes familles qui n’ont pas de piscine à leur domicile. Comment savoir si notre municipalité dispose de ce type d’installation? En visitant son site Internet ou sa page Facebook.

Certaines localités, lors de périodes très chaudes, convient leurs citoyens vulnérables (aînés, femmes enceintes ou autres personnes intéressées) dans un lieu intérieur climatisé pendant quelques heures afin de leur donner un répit de la chaleur.

Enfin, comment combattre la chaleur? En appliquant les conseils suivants :

- Bien s’hydrater, sans attendre d’avoir soif. Boire un minimum de 1,5 litre de liquide par jour (eau, lait, jus, tisane, etc.) en plus de consommer des aliments riches en eau tels que des fruits et légumes. Les boissons contenant de la caféine comme le café, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes devraient être consommées avec modération, car leur effet diurétique nuit à l’hydratation;

- S’installer dans un endroit frais ou passer quelques heures dans un endroit climatisé pour aider le corps à contrôler sa température;

- Réduire ses activités physiques intenses à l’extérieur surtout en milieu de journée;

- Fermer les stores ou les rideaux le jour. Ouvrir les fenêtres en soirée dès que le temps se rafraîchit;

- Prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire;

- Se protéger du soleil. Porter des vêtements adaptés à la chaleur, légers, amples et de couleur pâle;

- Si la température à l’intérieur atteint ou dépasse 32 °C, éviter le ventilateur, car il déshydrate le corps davantage;

- S’occuper des personnes âgées et des personnes vivant seules dans son entourage.