Un regroupement de la Montérégie lance un guide de prévention de l’épuisement des proches aidants

Le Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) a pour mission de rassembler, soutenir et accompagner les organismes qui soutiennent les aidants d'aînés en Montérégie. Il compte vingt-neuf membres à l’échelle du territoire. Le ROMAN annoncer le lancement de Qui-libre, Guide de prévention de l’épuisement des proches aidants.

Le guide met l’accent sur la reconnaissance du rôle de proche aidant et sur la prévention de l’épuisement qui y est associé. Il contient entre autres la définition du rôle et de l’importance de se reconnaître comme proche aidant, l’histoire d’un proche aidant, ainsi que des outils essentiels et pratiques, dont un questionnaire d’évaluation et des ressources. Le guide se veut une référence pour les proches aidants d’aînés de la Montérégie. Ce sont plus de cinq mille (5000) copies disponibles gratuitement sur le site internet de l’organisme, en français et en anglais, au www.aidantsnaturels.org et chez tous les membres du Regroupement montérégien.

Le Regroupement propose également activités, formations continues, développement d'expertise professionnelle et soutien à ses membres. « Notre travail repose sur les trois (3) valeurs qui orientent nos actions : l'accessibilité, la continuité et la qualité des services pour les proches aidants d'aînés de la Montérégie » a affirmé madame Loriane Estienne, directrice de l’organisation régionale.

« Le soutien offert par les membres du Regroupement est essentiel. Il permet d’améliorer les conditions de vie et le bien être des personnes proches aidantes de la Montérégie » a poursuivi madame Loriane Estienne, directrice du Regroupement.