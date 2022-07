Implantation d’un projet pour favoriser l’engagement paternel et la coparentalité

Le député de Richelieu se réjouit d’annoncer, au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, une subvention de 21 720 $ pour le projet de la Maison Oxygène Saurel afin de favoriser l’engagement des pères auprès de leurs enfants ainsi que l’exercice de la coparentalité.

La coparentalité : un face-à-face efficace est un projet de promotion et d’intervention en coparentalité par le développement d’outils de sensibilisation ainsi que des ateliers d’information pour les pères et les mères qui désirent travailler en équipe.

« En collaboration avec les organismes partenaires, notre gouvernement travaille au soutien des divers acteurs de nos communautés pour que les parents, en particulier les pères, puissent bénéficier de plus de moyens concrets et de plus de services pour favoriser leur engagement au sein de leur famille. Étant père moi-même, je sais que les responsabilités familiales sont nombreuses et que l’engagement des deux parents favorise le développement des familles à leur plein potentiel. Ainsi, Québécoises et Québécois pourront compter sur ces nouvelles initiatives pour les appuyer dans leurs ambitions et leurs rôles parentaux! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je croise tous les jours de nombreux parents qui me font part de leurs défis et de leurs aspirations. Aujourd’hui, je me réjouis que nous puissions leur offrir un soutien supplémentaire et des outils appropriés pour favoriser la coparentalité. Je suis particulièrement sensible à la situation des pères qui mérite qu’on s’y attarde. Je suis ravi que M. Lacombe, par cette initiative, offre aux pères toute l’attention et le soutien dont ils ont besoin pour jouer pleinement leur rôle. »

- Jean-Bernard Émond, député de Richelieu

« Maison Oxygène Saurel est fière d’offrir un programme sur la coparentalité dès cet automne. La coparentalité se définit principalement par le partage des droits et des responsabilités du père et de la mère auprès de leurs enfants. Nous offrirons donc des ateliers thématiques aux pères et aux mères qui désirent s’outiller afin de devenir des coparents sains et efficaces pour leurs enfants ! »

- Louise Plante, directrice générale de la Maison Oxygène Saurel

La mise en œuvre de cette initiative découle d’un appel de projets lancé par le gouvernement du Québec en novembre dernier dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives favorisant l’engagement paternel et l’exercice de la coparentalité. Rappelons que ce programme vise à promouvoir, à valoriser et à encourager l’engagement paternel dès la période prénatale, dans une perspective de prise en charge équitable des responsabilités familiales, notamment la répartition des tâches et les soins donnés aux enfants. Dans le souci d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, ce programme a aussi pour objectif de soutenir le développement et l’adaptation d’activités et de services qui contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants.

Ainsi, ce sont 46 projets qui verront le jour au Québec pour un investissement total de 1,53 million de dollars.