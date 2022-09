La 7e édition de la Grande Rentrée développement durable des entreprises et des villes

Cette année Vaudreuil-Soulanges accueille la MONTÉRÉGIE pour la Grande rentrée développement durable (DD) des entreprises et des villes. Un projet qui s’inscrit dans le programme de Montérégie Circulaire du Comité 21.

La Grande rentrée DD se veut une activité annuelle de sensibilisation et de mobilisation des entreprises et des villes de Pierre De-Saurel, de l’agg. de Longueuil, de Roussillon, de Beauharnois-Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges et autres régions souhaitant se joindre.

Montérégie Circulaire est un projet majeur d’appui au développement d’une économie circulaire sur un territoire.

Le programme Montérégie Circulaire proposé par le Comité 21 est déployé grâce à l’appui de partenaires Visionnaires et engagés. Le Comité 21 est fier de présenter le Développement de Vaudreuil-Soulanges (DEV) et la MRC de Vaudreuil-Soulanges, partenaires depuis 2015 avec la création de la première symbiose industrielle.

Depuis septembre 2021, le programme Montérégie Circulaire se déploie de Vaudreuil-Soulanges à Pierre De-Saurel. Les partenaires Visionnaires qui joignent les forces vives de Vaudreuil-Soulanges sont la MRC de Beauharnois-Salaberry et Accès entreprise, la MRC Roussillon, le Développement économique de l’agglomération de Longueuil, la SADC Pierre-De Saurel et le CTTÉI.

La Grande Rentrée DD est initiée et propulsée par le Comité 21 depuis 2016, en collaboration avec ses partenaires initiateurs : le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et le Conseil patronal de l'environnement du Québec (CPEQ) .

Le comité organisateur de la Grande rentrée DD reçoit l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) à titre de partenaire présentateur de l'événement 2022. Plusieurs partenaires appuient le programme Montérégie Circulaire et la Grande rentrée DD. Le Comité 21 tient à remercier tous ses partenaires et Néomédia.

Quelles entreprises de la Montérégie et de la région se démarquent et innovent en économie circulaire et en pratiques d’affaires écoresponsables? Les PME s’engagent dans la voie de l’économie circulaire et le Comité 21 est fier de les présenter et d’aborder les enjeux, les défis et les opportunités d’affaires avec les participants de la Montérégie attendus à la Grande rentrée. Voilà le contenu de 1,5 jour de colloque de la Grande rentrée DD 2022 qui aura lieu à la magnifique Auberge des Gallant.

PROGRAMMATION ET INSCRIPTION, SUIVEZ CE LIEN

Un événement qui permet aux entreprises, organisations et institutions de faire le lien avec la création de valeur, l’écoresponsabilité et les technologies propres, et qui se fera dans la magnifique Auberge des Gallant, à Sainte-Marthe.

Un événement qui augmente les échanges d’idées et l’innovation, et qui renforce l’engagement des dirigeants et des gestionnaires afin de faire face aux enjeux émergents actuels en ressources humaines et matérielles.

À propos du Comité 21

Le Comité 21, créé en 2013, est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif dont la mission est d’accélérer la mise en œuvre du développement durable en accompagnant les acteurs économiques dans la mise en place de stratégies et d’actions concrètes en ce sens. Le Comité 21 est convaincu que c’est en mobilisant les acteurs des entreprises et des territoires qu’ensemble il sera possible de relever les défis de la transition énergétique, socioécologique et climatique.

Le Comité 21 a initié en 2015 la première phase de développement de la symbiose industrielle dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges et depuis septembre 2021, ce programme dédié aux entreprises en collaboration avec les acteurs économiques est déployé dans l’ensemble de la région administrative de la Montérégie sous le nom de Montérégie Circulaire – Comité 21.

Le Comité 21 est aussi cofondateur du consortium sur le développement de l’expertise en Économie de la fonctionnalité et de la coopération au Québec (EFC-Québec).