Hydro-Québec se dote d'un plan d'adaptation aux changements climatiques

Hydro-Québec se dote de son premier plan d'adaptation aux changements climatiques en vue d'affronter le nombre croissant d'événements météorologiques extrêmes pouvant mettre à mal son service et ses équipements.

La société d'État prévoit une série d'actions à mettre en œuvre au cours des prochaines années. L'une des solutions qui pourrait être plus visible aux yeux du public sera le remplacement de poteaux électriques en bois par des poteaux en composite ou en acier dans certains secteurs.

«Dans certains cas, si les poteaux en bois sont très affectés par plus d'humidité, soit avec plus de précipitations et des chaleurs extrêmes, leur durée de vie va diminuer. Donc, il y a deux impacts: une vulnérabilité plus grande à des pannes et un taux de remplacement plus élevé», a expliqué le directeur à l'activation et intégration du développement durable à Hydro-Québec, Philippe Bourke, en conférence de presse, jeudi, à Montréal.

Le plan contient au total 26 axes d’interventions qui englobent la conception des ouvrages, l'exploitation, les pannes et les impacts sur les infrastructures ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs de la société d'État.

Parmi les autres mesures envisagées, Hydro-Québec souhaite renforcer certaines lignes de transport, intensifier le programme d’abattage d’arbres à risque pour son réseau de distribution, faire une surveillance plus étroite des incendies de forêt nordiques, augmenter la résilience d'équipements face aux changements climatiques et protéger son personnel des coups de chaleur.

Le plan se veut évolutif dans le temps. Des échéanciers ont été établis pour certaines actions. Il ne détaille toutefois pas les coûts nécessaires à l'application des différentes mesures.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne