Les Canadiens se souviennent aujourd'hui des combattants

Les Canadiens vont se rassembler au pied de cénotaphes et de monuments commémoratifs partout au pays, aujourd’hui, pour se souvenir et pour rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu sous le drapeau du Canada.

Cette année marque un retour à la normale des cérémonies, incluant celle organisée au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, après avoir été forcées d’adopter des modifications en raison de la pandémie de COVID−19.

Le port du masque et le respect de la distanciation physique ne sont plus obligatoires et le défilé traditionnel des anciens combattants pourra reprendre sa place lors de la cérémonie nationale dont le coup d’envoi est prévu pour 10h30.

Parmi les dignitaires attendus à la cérémonie nationale, on retrouve la gouverneure générale Mary Simon, qui est aussi commandante en chef. Le premier ministre Justin Trudeau ne pourra y assister puisqu’il doit s’envoler pour un sommet international au Cambodge.

C’est le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, qui va représenter le gouvernement fédéral.

La Légion royale canadienne entend profiter de la cérémonie pour souligner le décès de la reine Élisabeth II ainsi que le 80e anniversaire du raid de Dieppe.

Pour marquer le tragique dénouement de l’opération menée dans le port français de Dieppe, le 19 août 1942, un drapeau du Red ensign qui aurait été porté par l’un des 5000 soldats canadiens présents sur le champ de bataille sera exposé. Le drapeau avait été légué à la Légion royale canadienne.