Vaccin gratuit contre le zona: «une excellente nouvelle» dit la FADOQ

La vaccination gratuite de certains aînés contre le zona, prévue dans le budget Girard, réjouit grandement le Réseau FADOQ, qui le demandait depuis des années.

La mesure, prévue dans le budget déposé mardi, est passée sous le radar. Québec prévoit consacrer 124,6 millions $ sur cinq ans pour offrir le vaccin gratuit contre le zona à 800 000 personnes.

On en ignore encore plusieurs détails, comme les catégories d'âge ciblées et la date d'entrée en vigueur de la mesure. Au moment d'écrire ces lignes, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'avait pas répondu à nos questions à ce sujet.

Reste que c'est «une excellente nouvelle», s'est exclamée en entrevue mercredi, Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ. «C'était une de nos demandes depuis plusieurs années.»

L'Institut national de santé publique rapporte qu'il y a chaque année au Québec 27 000 cas de zona, ce qui engendre 600 hospitalisations.

En décembre 2017 déjà, le Comité sur l'immunisation du Québec recommandait à l'unanimité la mise sur pied d'un programme de vaccination contre le zona.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne