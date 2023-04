La santé publique du Canada enquête sur une éclosion de salmonelle à travers le pays

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) mène une enquête concernant une éclosion de plusieurs cas de salmonellose un peu partout au pays, y compris au Québec.

L'agence fédérale a indiqué dans un communiqué jeudi que 45 cas d'infection à la salmonelle répartis dans huit provinces ont été confirmés en date du 13 avril. Elle mentionne que l'éclosion est liée aux serpents et aux rongeurs d'alimentation.

«Plusieurs personnes infectées déclarent avoir eu un contact direct ou indirect avec des serpents et des rongeurs d'alimentation (utilisés comme nourriture pour reptiles) avant l'apparition de la maladie», explique l'ASPC.

Près de la moitié des cas se trouvent pour le moment en Ontario (22). Le Québec en rapporte 11, suivi de l'Alberta (5), du Manitoba (3), de la Colombie-Britannique (1), du Nouveau-Brunswick (1) et de Terre-Neuve-et-Labrador (1).

L'ASPC détaille que parmi les cas, il y a eu neuf hospitalisations et un décès. L'âge des personnes infectées variait entre moins d'un an et 96 ans. L'agence mentionne que les infections remontent entre février 2022 et mars 2023.

«Étant donné qu'il y a un intervalle de temps entre l'apparition de la maladie et son signalement aux responsables de la santé publique, il est possible que d'autres cas plus récents liés à l'éclosion soient signalés», déclare l'ASPC.

Pour prévenir la maladie, elle recommande notamment de se laver fréquemment les mains ainsi que de nettoyer régulièrement avec de l'eau savonneuse les surfaces et les objets que le reptile ou le rongeur a touchés, puis avec un désinfectant pour la maison.

Selon l'ASPC, la salmonellose peut se contracter en touchant les reptiles et les rongeurs, leur nourriture et leur environnement, puis en se touchant le visage, les yeux ou la bouche sans se laver les mains.

La Presse Canadienne