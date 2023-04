Qui utilise la Business Intelligence?

La Business Intelligence (BI) est une solution technologique utilisée pour suivre et analyser les données de l'entreprise, telles que les indicateurs de performance et les tendances du marché. Les entreprises utilisent les solutions de veille stratégique pour prendre de meilleures décisions, comprendre le comportement des clients, optimiser les opérations, etc. Mais qui utilise réellement la business intelligence ? Qui peut bénéficier de ses nombreuses fonctionnalités ?

Les analystes d'entreprise

Les analystes commerciaux utilisent la veille stratégique pour découvrir des modèles dans de grandes quantités de données. Cela implique de tirer parti des capacités existantes des solutions de BI pour l'établissement de rapports et l'analyse de tableaux de bord. Grâce aux outils de BI tels que les tableaux de bord et les visualisations, les analystes peuvent rapidement représenter les données. Cela donne un aperçu des opportunités potentielles ou des nouvelles façons de mener les affaires.

Équipes de direction

Les équipes de direction de haut niveau doivent prendre des décisions stratégiques éclairées sans se fier uniquement à leur instinct ou à leur intuition. La Business Intelligence aide à mesurer les performances de l’équipe ou du département en donnant accès à des rapports précis et à des informations fondées sur des données. Ils peuvent ensuite utiliser ces informations pour planifier la croissance future, suivre l'activité concurrentielle et identifier les domaines à améliorer.

Scientifiques des données

Les data scientists servent de passerelle entre les opérations informatiques et la prise de décision au sein de l'entreprise. Ils sont experts dans l'extraction d'informations à partir de données brutes en utilisant:

Des méthodes statistiques,

Des modèles prédictifs,

Des algorithmes d'apprentissage automatique.

En utilisant ces approches avec des logiciels de BI, les data scientists peuvent découvrir des informations précieuses qui permettent aux organisations d'agir rapidement sur les changements du marché.

Professionnels du marketing

Les professionnels du marketing s'appuient fortement sur la Business Intelligence pour mesurer l'efficacité des campagnes de marketing. Grâce à l'accès à des tableaux de bord et à des rapports d'analyse en temps réel, les spécialistes du marketing disposent de preuves tangibles de ce qui fonctionne (ou ne fonctionne pas !) en ce qui concerne leurs stratégies. Cela leur permet d'ajuster leurs tactiques en conséquence.

Les grandes organisations

Les secteurs tels que les services financiers, la santé et le commerce électronique génèrent tous en permanence de grandes quantités de données qui doivent être traitées pour être analysées. Avec l'aide de la business intelligence, ces grandes organisations sont en mesure d'accéder à des informations complètes en temps réel sur le comportement de leurs clients.

Cela permet d'optimiser la gestion de la relation client, de prévoir les performances de vente ou même d'exploiter les tendances du marché avant qu'elles n'atteignent le niveau de la concurrence.

Les petites entreprises

Les petites entreprises sont de plus en plus conscientes de l'importance de réduire les coûts tout en assurant le bon fonctionnement de leurs opérations. L'intelligence économique permet à ces entreprises de tirer le meilleur parti des ressources limitées dont elles disposent en fournissant des informations utiles à partir de leurs bases de données.