Maltraitance au Québec: aide téléphonique fournie graduellement jusqu'en octobre

Le gouvernement du Québec annonce mardi le déploiement progressif des services de la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés (LAMAA) dans toutes les régions du Québec.

Il s’agit d’une ligne téléphonique d'écoute, d'évaluation et de référence qui sert de porte d'entrée pour toute personne, aînée ou adulte en situation de vulnérabilité, qui vit ou est témoin d'une situation de maltraitance, et qui souhaite être écoutée ou orientée vers la ressource appropriée.

Les services de la LAMAA sont disponibles depuis le mois dernier dans les régions du Nunavik, des Terres-Cries-de-la-Baie-James/Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À compter de mai, ils le sont à Laval et en Outaouais.

Le mois prochain, les services seront offerts en Estrie, dans Chaudière-Appalaches, en Mauricie et dans la région Centre-du-Québec, avant qu’ils ne le soient en septembre dans Lanaudière, dans les Laurentides, dans la région de la Capitale-Nationale et en Montérégie.

Ils seront offerts en octobre à Montréal.

Les intervenants de la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés offrent également un soutien aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires et des milieux légal et financier, notamment par un service de consultation professionnelle téléphonique.

Le service téléphonique est offert sept jours sur sept, de 8h00 à 20h00, au numéro 1 888 489-2287.

La Presse Canadienne