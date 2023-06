Dès demain, la population du Canada dépassera les 40 millions de personnes

Au terme de plus de trois ans de travail, le Bureau du coroner s’apprête à déposer son rapport dans l’enquête publique sur la thématique du suicide. La coroner Me Julie-Kim Godin doit publier le document ce mercredi matin avant de rencontrer les médias en après-midi. Cette enquête publique avait été ordonnée par la coroner en chef du Québec, Me ...