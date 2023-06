Alimentation: étude du Bureau de la concurrence sur le lien concentration/prix

Les résultats d’une étude ayant examiné si la consolidation dans le secteur de l'alimentation au Canada a contribué ou non à la hausse des prix des aliments doivent être dévoilés ce mardi matin.

Le Bureau de la concurrence a annoncé l'automne dernier qu’il procéderait à cette étude alors que les prix des épiceries ont augmenté à leur rythme le plus rapide en 40 ans.

L’organisme avait alors annoncé que son étude examinerait trois grandes questions: comment la concurrence dans le secteur de l'épicerie affecte les prix, ce que le Canada peut apprendre des autres pays qui ont pris des mesures pour accroître la concurrence et comment les gouvernements peuvent réduire les obstacles à l'entrée et à l'expansion dans le secteur.

De nombreux Canadiens achètent des produits d'épicerie auprès de chaînes de vente au détail exploitées par l'une des trois sociétés suivantes: Loblaws, Sobeys et Metro. Parmi les autres détaillants importants figurent Costco et Walmart, ainsi que des épiciers indépendants.

Le Bureau de la concurrence affirme que lorsque les consommateurs ont plus de choix entre les épiceries, ils sont susceptibles de payer des prix plus bas, de gagner en commodité et de bénéficier de niveaux d'innovation plus élevés.

La Presse Canadienne