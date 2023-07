Lac-Mégantic: une marche d'étoiles lumineuses pour honorer les victimes

Jeunesse, J'écoute se tourne vers l'intelligence artificielle (IA) pour aider à répondre à «l'énorme besoin» alors que de plus en plus de jeunes demandent de l'aide et du soutien en matière de santé mentale. «Les jeunes évoluent rapidement et la technologie évolue plus rapidement», a expliqué Michael Cole, vice-président principal de la ...