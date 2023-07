Des chercheurs font le lien entre événements extrêmes et changements climatiques

La proportion de Canadiens ayant été victimes d'incidents de cybersécurité est passée de 58 % en 2020 à 70 % en 2022, selon des données publiées jeudi par Statistique Canada. Les incidents les plus souvent déclarés ont été, à 60 %, la réception de pourriels non sollicités et à 40 % la réception de contenu frauduleux. L’agence fédérale ajoute ...