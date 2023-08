Québec: beaucoup de pluie dans le centre et l'est mardi, peut-être 100 mm à Québec

Plusieurs régions du centre et de l’est du Québec devraient être copieusement arrosées de fortes précipitations ce mardi, Environnement Canada prévoyant même que celles de Québec, de Chaudière-Appalaches et de Charlevoix recevront entre 60 et 80 millimètres de pluie.

L’agence fédérale prévient que 100 millimètres pourraient tomber dans certains secteurs de ces trois régions mardi, avant l’accalmie qui devrait se produire pendant la nuit de mercredi.

Entre 30 et 60 millimètres de pluie sont attendus dans plusieurs régions de la vallée du Saint-Laurent comprises entre Drummondville et Rimouski, notamment à Trois-Rivières, Saint-Georges, Victoriaville, Montmagny et Rivière-du-Loup, de même que sur la Côte-Nord, jusqu’à Sept-Îles, et à l’extrémité de la péninsule de la Gaspésie. Il y aura aussi beaucoup de pluie à Sainte-Anne-des-Monts et Carleton-sur-Mer.

Les régions situées plus à l’est recevront la pluie plus tard en journée.

Environnement Canada signale que dans toutes les régions visées par les fortes pluies, des accumulations d'eau sur les routes et des inondations sont possibles, en particulier dans les basses terres.

