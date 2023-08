Vacances de la construction: la Sûreté du Québec rapporte 22 décès

Plusieurs régions du centre et de l’est du Québec devraient être copieusement arrosées de fortes précipitations ce mardi, Environnement Canada prévoyant même que celles de Québec, de Chaudière-Appalaches et de Charlevoix recevront entre 60 et 80 millimètres de pluie. L’agence fédérale prévient que 100 millimètres pourraient tomber dans certains ...