La SQ signale que l'adaptation aux conditions de route est obligatoire

La Sûreté du Québec (SQ) prévient que ses policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils observent que la vitesse d’un automobiliste n’est pas adaptée aux conditions routières, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée.

L’avertissement est servi à l’approche de l'hiver, soit à une période de l’année où il est important d’adapter la conduite automobile aux conditions climatiques et routières. Certaines régions du Québec ont d’ailleurs reçu au cours des derniers jours d’importantes précipitations de neige.

La SQ rappelle que l’article 330 du Code de la sécurité routière stipule que le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée.

Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $, en plus des frais, et à deux points d’inaptitude à leur dossier de conduite.

Le Code de la sécurité routière signale aussi que les usagers doivent déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige.

Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route, selon la Sûreté du Québec. Une amende minimale de 100 $ en plus des frais peut être imposée aux contrevenants en vertu de l’article 281 du Code.

La police rappelle aussi que les propriétaires de véhicules ont jusqu’au 1er décembre pour les munir de pneus d’hiver qui doivent arborer le pictogramme représentant une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige. La SQ affirme que l’utilisation de pneus d’hiver en bon état réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule en hiver.

