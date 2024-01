Risque de contamination à la salmonelle: vérifiez vos barres tendres

Près d'une quarantaine de sortes de barres tendres produites par Quaker Canada font l'objet d'un rappel volontaire en raison d'une possible exposition à la salmonelle. Il s'agit du résultat direct d'un rappel initié plus tôt cette semaine aux États-Unis par la Quaker Oats Company.

Parmi les produits visés par le présent rappel on retrouve les Quaker Croque Nature Céréales

granola recette originale, Quaker chewy Barres tendres, brisures de chocolat et Quaker Dipps barres tendres aux brisures de chocolat.

Les produits rappelés énumérés ci-dessous ont été distribués à l'échelle du Canada. Les consommateurs et consommatrices devraient vérifier si des produits de la liste ci-dessous se trouvent dans leur garde-manger et, le cas échéant, s'en débarrasser.

Les produits rappelés ne doivent pas être consommés. Selon les produits, les barres rappelées sont celles affichant une date de péremption allant jusqu’à 9 juillet, au 7 septembre ou au 7 octobre.

La salmonelle est une bactérie qui peut causer la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales. La plupart des personnes se rétablissent sans traitement. Dans certains cas, la gravité de la diarrhée peut atteindre un point tel qu'elle nécessite l'hospitalisation du patient ou de la patiente. Les personnes âgées, les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles d'être gravement malades.

Il est possible de communiquer avec les Relations avec les consommateurs de Quaker au 1 800 532-4004, du lundi au vendredi, entre 10 h et 17 h 30 (HE), ou de visiter le www.QuakerRecall.ca pour obtenir de plus amples renseignements ou un remboursement de produit.

Vous trouverez la liste des produits concernés ci-dessous :