Le nombre de cas de rougeole est en augmentation au pays, selon la Dre Theresa Tam

Le nombre de cas confirmés de rougeole au Canada jusqu'à présent cette année est plus de trois fois supérieur à toutes les infections enregistrées en 2023, a déclaré la responsable de la santé publique du pays en exhortant les gens à s'assurer que leurs vaccins sont à jour.

L'Agence de la santé publique du Canada a recensé 40 cas confirmés à travers le pays en 2024, a confirmé mercredi la Dre Theresa Tam.

Dre Tam s'est dite préoccupée par le fait qu'un nombre insuffisant d'enfants d'âge scolaire n'aient pas été correctement vaccinés contre le virus hautement contagieux.

Elle conseille «vivement aux parents et aux tuteurs de s'assurer que les enfants dont ils ont la charge ont reçu tous les vaccins contre la rougeole suivant le calendrier».

Ceux qui ne sont pas sûrs des antécédents vaccinaux de leur enfant devraient en parler à leur fournisseur de soins de santé ou leur service local de santé publique, a suggéré Dre Tam.

Le moment des doses varie selon la province et le territoire, mais en général, les enfants reçoivent leur première dose de vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) entre 12 et 15 mois, puis une deuxième dose avant de commencer l'école.

«Les vaccins contre la rougeole sont très efficaces. Les bénéfices dépassent de loin les risques», a affirmé Dre Tam.

«Il n'y a aucune raison pour que les enfants – qui pourraient tomber gravement malades à cause de cette maladie – soient atteints, car elle est évitable par la vaccination», a-t-elle déclaré.

Le Québec a eu 28 cas confirmés cette année – le plus grand nombre au pays, a déclaré Dre Tam. L'Ontario a eu 10 cas; la Colombie-Britannique et la Saskatchewan comptent un cas chacune.

La majorité des personnes infectées par la rougeole au Canada n'étaient pas vaccinées et la plupart étaient des enfants.

Sept personnes ont été hospitalisées à cause de la rougeole cette année, a souligné Dre Tam.

Elle a ajouté que même si certaines personnes ont été infectées lors d'un voyage international, d'autres ont attrapé la rougeole au Canada.

L'Agence de la santé publique du Canada a déjà exhorté les gens à vérifier leur statut vaccinal contre la rougeole avant la haute saison des voyages du congé de mars.

Mercredi, Dre Tam a déclaré qu'il était difficile de dire à ce stade si les voyages du congé de mars avaient contribué à une augmentation des cas, mais elle souhaitait faire passer le message à nouveau alors que les gens se préparent aux réunions de famille et aux célébrations religieuses.

L'augmentation de la rougeole cette année est probablement causée par une activité accrue de la rougeole dans le monde, combinée à «une couverture vaccinale sous-optimale à l'échelle nationale», a déclaré Dre Tam.

Elle a souligné qu'il y avait peut-être eu une diminution de l'accès aux vaccinations de routine pendant la pandémie de COVID-19, mais les agences de santé publique locales «ont fait de leur mieux pour rattraper leur retard».

Il y a eu récemment «un regain d’intérêt du public pour le vaccin, ce qui est formidable», a-t-elle déclaré.

Les symptômes de la rougeole comprennent de la fièvre, des yeux rouges et larmoyants, un écoulement nasal et une toux au début. Ces symptômes sont suivis d'une éruption cutanée rouge qui commence sur le visage et se propage vers d'autres parties du corps, a indiqué l'Agence de la santé publique du Canada, dans un communiqué.

«La rougeole ne se résume pas à une éruption cutanée. L'infection peut entraîner des complications rares mais graves, notamment la surdité et des lésions cérébrales causées par l'inflammation du cerveau, et peut même se révéler mortelle.», indique le communiqué.

Un taux de vaccination de 95 % est nécessaire pour donner aux communautés une immunité collective contre la rougeole.

Les données nationales disponibles les plus récentes, datant de 2021, montrent que 79 % des enfants ont reçu deux doses de vaccin contre la rougeole à l’âge de sept ans.

La couverture santé de la Presse Canadienne reçoit le soutien d'un partenariat avec l'Association médicale canadienne. Le CP est seul responsable de ce contenu.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne