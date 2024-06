Meilleur bilan routier en 2023 au Québec, mais pas pour les jeunes

Noah et Liam, chez les garçons, de même que Florence et Alice, chez les filles, ont été les prénoms les plus populaires chez les nouveau-nés l'an dernier au Québec, selon le classement annuel publié par Retraite Québec. Il s'agit d'un changement en tête du classement chez les filles, alors que Florence et Alice ont tous deux devancé Emma, qui ...