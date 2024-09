Des militants LGBTQ demandent le départ de Trudeau, craignant une victoire du PCC

Des militants 2ELGBTQI+ affirment que la promesse du premier ministre Justin Trudeau de rester chef du Parti libéral jusqu’aux prochaines élections, malgré la baisse du soutien de l'opinion publique, les met en danger.

Des défenseurs des droits des personnes queers affirment qu’un gouvernement conservateur dirigé par Pierre Poilievre serait dangereux pour la communauté LGBTQ+, et certains demandent à M. Trudeau de se retirer pour donner aux libéraux une meilleure chance de remporter les prochaines élections, qui doivent avoir lieu d’ici le 20 octobre 2025.

Sarah Worthman, directrice générale de la Newfoundland and Labrador Queer Research Initiative, dit être sérieusement préoccupée par les dommages potentiels d’un gouvernement conservateur pour les Canadiens LGBTQ+.

Elle pointe du doigt les commentaires de M. Poilievre selon lesquels les mineurs ne devraient pas avoir accès aux bloqueurs de puberté et les athlètes trans devraient être exclus des sports féminins et des vestiaires.

Mme Worthman affirme que les libéraux auraient de meilleures chances de battre les conservateurs aux élections s’ils remplaçaient M. Trudeau, mais elle n’a pas précisé avec qui.

Un porte-parole des conservateurs n'a pas répondu directement aux questions, mais a plutôt envoyé un courriel contenant une série de réponses transcrites que M. Poilievre a données aux journalistes entre juin 2023 et février 2024 sur les questions LGBTQ+.

Les réponses comprennent l'appel de M. Poilievre pour que le Canada continue d'offrir un refuge aux personnes LGBTQ+ persécutées dans le monde, et que «les espaces féminins devraient être exclusivement réservés aux femmes, et non aux hommes biologiques».

Mme Worthman et Celeste Trianon, qui dirige un centre, nommé Juritrans, qui aide les personnes trans au Québec qui souhaitent changer leur nom légal ou leur marqueur de genre, affirment que les libéraux devraient suivre l'exemple du Parti démocrate américain, qui a connu une vague de soutien depuis que le président Joe Biden a été remplacé par la vice-présidente Kamala Harris comme candidate du parti, pour l'élection présidentielle de novembre.

Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi qui était auparavant le conseiller spécial de M. Trudeau sur les questions LGBTQ+, affirme que les personnes queers ont raison de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver si M. Poilievre remporte les prochaines élections.

Toutefois, M. Boissonnault soutient que M. Trudeau est la personne la mieux placée pour diriger le parti lors d'une autre campagne, ajoutant que le premier ministre est un défenseur des droits LGBTQ+.