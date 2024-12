Le bureau d’information touristique de Sorel-Tracy sera relocalisé

À compter de janvier 2025, Tourisme Région Sorel-Tracy réorganisera ses services d’accueil et d’information touristique pour offrir une expérience centralisée et enrichie aux visiteurs. Le bureau d’information touristique sera relocalisé dans le hall d’Azimut diffusion (Marché des Arts Desjardins), au cœur du centre-ville, tandis que les bureaux administratifs seront situés au DÉPS.

Dès janvier, des dépliants en libre-service sur les attraits, activités et événements de la région seront disponibles chez Azimut diffusion (Marché des Arts Desjardins) au centre-ville de Sorel-Tracy. Pendant la saison estivale, on y retrouvera un point d’accueil touristique combinant culture et information. « Avec l’évolution des habitudes des visiteurs partout au Québec, les bureaux touristiques ouverts à l’année ne répondent plus à la demande actuelle. En regroupant nos services dans un lieu central et animé, nous offrons une expérience plus flexible et adaptée, » souligne Marie-Josée Picard, directrice générale de Tourisme Région Sorel-Tracy.

Julie Anne Tremblay, directrice générale et artistique d’Azimut diffusion, partage cet enthousiasme : « Nous sommes heureux d'accueillir le bureau touristique dans le magnifique bâtiment patrimonial que nous occupons. Cette collaboration permettra à plusieurs personnes de découvrir notre programmation de spectacles et également à nos deux organismes de mutualiser nos ressources humaines en période estivale. »

Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy, ajoute : « Cette collaboration entre le tourisme, la culture et la ville est une belle démonstration de notre engagement à offrir un accueil chaleureux et accessible aux citoyens et aux visiteurs de notre région. »

Une accessibilité optimisée de l’information touristique

Le site web de Tourisme Région Sorel-Tracy et ses réseaux sociaux sont, comme à l’habitude, constamment mis à jour, et un service de clavardage en ligne est également disponible pour des échanges pratiques et instantanés, assurant une continuité des services d’information tout au long de l’année.

Animation de la Maison des gouverneurs

Bien que l’office du tourisme déménage, la Maison des gouverneurs restera un élément phare de la région, tant sur le plan culturel que patrimonial. La Ville de Sorel-Tracy continuera d’animer ce bâtiment patrimonial afin qu’il demeure un lieu d’accueil pour la collectivité et les visiteurs tout au long de l’année. La Maison des gouverneurs incarne le patrimoine unique de Sorel-Tracy. Des événements spéciaux, des expositions, des spectacles et autres activités culturelles continueront d’y être présentés.